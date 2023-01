Falcon Heavy: Spektakuläres Video zeigt Booster-Landung

Am Sonntag startete eine SpaceX-Rakete mit geheimer Ladung in Richtung Weltraum.

Am Sonntag brach eine SpaceX-Rakete vom Kennedy Space Center ins All auf. Die Mission fand für die US-Space-Force statt und unterlag darum einer gewissen Geheimhaltungsstufe. Bekannt ist zumindest, dass an Bord der Falcon Heavy Rakete der Kommunikationssatellit Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 war.

Der 5. Flug der Falcon Heavy war augenscheinlich erfolgreich und wieder einmal ein Spektakel. Eine besonders eindrucksvolle Aufnahme teilte SpaceX auf Twitter. Zu sehen ist dort die Landung der beiden wiederverwendbaren Booster nach dem Flug.