Riesige SpaceX-Starship-Rakete vom All aus fotografiert

Die Starship-Rakete wurde komplett zusammengebaut und ragt 120 Meter in die Höhe. Der erste Flug in den Orbit soll bald stattfinden.

Auch SpaceX selbst hat erst kürzlich Fotos von der Riesenrakete veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie das Starship über die Nebelschwaden ragt, die sich über der Starbase in Texas gelegt haben.

"Hey Starship, wir beobachten dich vom Weltraum aus", schreibt Airbus in dem Tweet, an dem das Satellitenfoto angehängt ist. Aufgenommen wurde das Bild von einem der beiden Erdbeobachtungssatelliten Pléiades Neo .

Baldiger Flug in den Orbit

Für den ersten Flug in den Orbit ist geplant, dass der Booster 7 kurz nach dem Start in den Golf von Mexiko stürzt. Das Ship 24 soll die Erdkugel umkreisen und in der Nähe von Hawaii wieder zur Erde zurückkehren.