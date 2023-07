So sieht das neue Twitter-Logo aus

Erst am Sonntag verkündete Elon Musk, den Namen von Twitter auf "X" ändern zu wollen (die futurezone berichtete). Auch das Kultlogo mit dem blauen Vogel sollte demnach der Vergangenheit angehören. Bereits wenige Stunden später wurde bereits ein neues Logo gefunden, die Webanwendung wurde bereits (Stand 11 Uhr) mit dem neuen Logo ausgestattet.

Twitter-Chefin steht hinter Musk

Was in anderen Unternehmen normalerweise Wochen oder Monate an Vorbereitungszeit kostet, zog der Milliardär in wenigen Stunden durch. Unter seinen Follower*innen fragte er nach Vorschlägen für ein neues Twitter-Logo, kurz darauf hatte er auch schon ein passendes ausgewählt. Twitter-Chefin Linda Yaccarino postete es am Montagmorgen (MESZ) auf ihrem Account, kurz darauf wurde das Logo in der Webanwendung ausgetauscht.