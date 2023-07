Threads: "Twitter-Killer" legt imposanten Start hin

Der Zweikampf der Milliardäre Mark Zuckerberg und Elon Musk geht in die nächste Runde: Zuckerbergs Konzern Meta startete am Donnerstag einen Kurznachrichtendienst namens Threads, der Musks kriselndem Rivalen Twitter Nutzer*innen abjagen soll. „Auf geht's! Willkommen bei Threads“, schrieb Zuckerberg in der neuen App. Innerhalb der ersten 7 Stunden hätten sich bereits 10 Millionen Nutzer*innen bei Threads eingeloggt, darunter Prominente wie Jennifer Lopez, Kim Kardashian oder die demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.

Auch Unternehmen wie Netflix gehörten zur ersten Welle. Der 39-jährige Meta-Chef postete außerdem beim Rivalen Twitter ein bekanntes Meme - ein humoristisches Bild, in dem Spiderman sich selbst gegenübersteht. Es war Zuckerbergs erster Post dort seit 2012. Damit spielte er auf die Rivalität mit dem 51-jährigen Musk an. Dieser hatte Zuckerberg vor einiger Zeit zu einem „Cage Fight“ herausgefordert. Dabei kämpfen die Kontrahenten in einem Käfig mit Fäusten und Fußtritten gegeneinander. Zuckerberg trainiert seit Jahren die japanische Selbstverteidigungskunst Jiu Jitsu.