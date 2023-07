Probleme mit neuer X.com-Domain für Twitter

Elon Musks Umbenennung von Twitter auf „X“ bringt schon die ersten Probleme mit sich. Laut mehreren Nutzer*innen funktioniert die x.com-Webseite nämlich nicht so, wie sie sollte. Eigentlich sollte die Domain Nutzer*innen automatisch auf Twitter weiterleiten, wie der Milliardär am Sonntag verkündet hat. Stattdessen wird mehreren Nutzer*innen eine Anzeige für das Webhosting-Unternehmen GoDaddy angezeigt.

Bug liegt an DNS

Der Twitter-Mitarbeiter Christopher Stanley antwortet Dorsey mit einer Entschuldigung. Schuld am Bug sei das „Domain Name System“ (DNS). Scheinbar dürfte der Cache alte Daten erneut bereitstellen. Zuvor zeigte die Domain wohlgemerkt keine GoDaddy-Anzeige, sondern nur den Buchstaben X an. Unter anderem sei Nutzer*innen zufolge aber auch die Server-IP unsicher.

X.com war ursprünglich eine Online-Bank, die von Musk im Jahr 1999 gegründet wurde. Ein Jahr später fusionierte sie mit Peter Thiels Confinity zu PayPal. Das Unternehmen wurde daraufhin von eBay übernommen. Die Domain wurde 2017 von Musk zurückgekauft.