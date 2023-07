Threads: Gleichnamige App wird millionenfach heruntergeladen

Weltweit ist die App auf den 52. Platz der weltweit am meisten installierten Apps vorgerückt. Mark Zuckerbergs Threads hat unterdessen die Marke von 150 Millionen Downloads übersprungen.

In Europa unter den Top 10

Der große Vorteil von Threads, der Slack-Alternative, ist, dass es die Domain Threads.com besitzt. Die Twitter-Alternative von Instagram besitzt unterdessen Threads.net. Klarerweise kommt es häufig zu Verwechslungen, weshalb Threads, die Slack-Alternative, nun darauf hinweisen muss, nichts mit Instagram, Meta oder Mark Zuckerberg am Hut zu haben.

Einen besonderen Erfolg hat Threads, die Slack-Alternative, in Europa, wo Threads, die Twitter-Alternative, noch nicht verfügbar ist. In Deutschland, Spanien und Italien hat es die App sogar in die Top 10 der App-Charts geschafft.

Gute Erinnerungen an Facebook

Dass es bei Apps zu Namensgleichheit, Verwechslung und Trittbrettfahrten bei Downloads kommt, ist keine Seltenheit. Es gibt auch nicht nur 2 Threads-Apps. Threads nennt sich u.a. auch eine britische Chat-basierte Shopping-Plattform.

"Threads ist einfach ein mächtiger Name und ein typischer Internet-Begriff", sagt Rousseau Kazi, CEO der Slack-Alternative Threads. Er hat früher interessanterweise bei Facebook gearbeitet und hat daran gute Erinnerungen: "Zuck, Adam Mosseri (Instagram-CEO) und ihr Team zählen zu den besten Mentoren und Hirnen, mit denen ich zusammenarbeiten und von denen ich lernen durfte."