Threads: So kann man den Twitter-Konkurrenten in Europa nutzen

Threads gehört zu Meta und Meta hat es grundsätzlich auf eine Vielzahl an Daten abgesehen . Insofern werden unzählige Informationen aus Instagram, Facebook, Twitter und anderen Smartphones-Apps für Werbezwecke herangezogen.

Um Threads nutzen zu können, ist ein Instagram-Account zwingend notwendig. Will man Threads nicht mehr verwenden, kann man seinen Account zwar deaktivieren, aber nicht löschen , ohne auch gleichzeitig seinen Instagram-Account zu löschen.

