Twitter hat wahrscheinlich einen "Dick-Pic-Bot"

Ein Twitter-Nutzer beschwerte sich am Sonntag beim Twitter-Besitzer Elon Musk persönlich, warum sein Account und seine Tweets in letzter Zeit nicht über die Suche gefunden werden konnten, er habe zahlreiche Hinweise bekommen, dass er einem „Such-Shadowban“ unterliege, schrieb der Nutzer.

Musk antwortete , dass sein Account vom Twitter Dick-Pic-Bot als „NSFW“ (not safe for work) gelabelt worden sei, weil damit am 29.6.2023 Nacktheit von der Pride Parade gepostet worden sei. Die korrekte Aktion des Bots wäre allerdings gewesen, das individuelle Post als „NSFW“ zu flaggen, anstatt den gesamten Account. „Wir werden das fixen“, antwortete Musk.

Raketen werden mit Penissen verwechselt

Später ließ der Twitter-Besitzer noch wissen, dass der Dick-Pic-Bot manchmal auch Raketen mit Penissen verwechselt, was er für „sehr verrückt“ halte.

Der Dick-Pic-Bot würde außerdem mehr männliche als weibliche Genitalien erkennen, so Musk. Laut dem Medienbericht ist aber unklar, ob der Bot wirklich existiert, weil Musk liebt es auch hin und wieder, Scherze zu machen.

Diese Regeln gelten auf Twitter

Seitens Twitter heißt es in den Richtlinien, dass Deepfake-Nacktheit auf jeden Fall gelöscht wird. Also wenn jemand etwa ein Bild postet, wo ein Kopf mittels Deepfake auf einen fremden, nackten Körper montiert wurde, soll dieses gelöscht werden. Es wurde generell ganz genau definiert, was gelöscht wird und was nicht und wie man etwas melden kann was gegen diese Richtlinien verstößt.

„Pornografie oder andere Formen von konsensual hergestellter Nacktheit sind erlaubt, sofern die Inhalte als sensitiv markiert werden“, heißt es weiters. Wenn solche Inhalte nicht als sensitiv markiert worden sind, würde Twitter dies selbstständig nachholen - das könnte etwa mit dem von Musk erwähnten Dick-Pic-Bot passieren. Verletzen Accounts permanent die Regeln, können sie permanent suspendiert werden, heißt es in den allgemeinen Richtlinien zur Nutzung.

