Diese Nacktfotos sind jetzt auf Instagram erlaubt

Facebook will die Richtlinien für Nacktbilder auf Instagram anpassen. Damit reagiert die Social-Media-Plattform auf Empfehlungen des neuen Aufsichtsgremiums. Es wurde im vergangenen Jahr eingesetzt, um über strittige Inhalte zu entscheiden. Das Gremium hatte empfohlen, bestimmte Fotos zuzulassen, beispielsweise wenn diese Gesundheitsthemen behandeln.

In den aktualisierten Instagram-Richtlinien heißt es nun, Nacktheit, insbesondere Darstellungen weiblicher Brustwarzen seien verboten, "sofern diese Frauen nicht beim Stillen, nach einer Entbindung und in den Momenten danach, in gesundheitsbezogenen Kontexten (z. B. nach einer Brustamputation, zur Sensibilisierung für Brustkrebs oder bei einer geschlechtsangleichenden Operation) oder infolge einer Protestaktion zeigen. Auch Nacktheit auf Fotos von Gemälden und Skulpturen ist gestattet."