Facebook sperrt User wegen Foto von versklavten Ureinwohnern

Facebook hat ein historisches Foto von nackten Ureinwohnern in Australien geblockt. Da dieses von zahlreichen Nutzern geteilt wurde, wurden auch die User aufgrund der unzulässigen Nacktheit auf Facebook entweder gewarnt oder für bis zu 30 Tage gesperrt.

Ursache dafür war eine fragwürdige Aussage des australischen Premierminister Scott Morrison. Unlängst hat er verkündet, dass es in seinem Land keine Sklaverei gegeben hätte. Das wollten viele Nutzer richtig stellen: Sie haben das bekannte Bild der State Library of Western Australia, auf dem Aborigines in Halsketten zu sehen sind, gepostet. Die Ureinwohner wurden Jahrzehnte lang zur Zwangsarbeit verpflichtet.

Algorithmus aktiv

Nachdem der Guardian über die Löschungswelle berichtet hatte und Nutzer den Artikel geteilt hatten, wurden auch jene von Facebook sanktioniert. Der journalistischer Artikel machte ebenfalls mit dem historischen Bild auf.