Porno-Regisseurin: „Auf Facebook darf ich nicht existieren“

Die Schwedin Erika Lust dreht Sexfilme, bei denen die weibliche Befriedigung im Fokus steht. Sie ist eine preisgekrönte Regisseurin, Drehbuchautorin und Querdenkerin - und sie will die Pornobranche von innen heraus verändern, in dem sie für realistischere erotische Filme sorgt, in denen Frauen nicht erniedrigt oder in Stereotype gepresst werden. Für sie sei es aber fast unmöglich, „auf Facebook zu existieren“, wie sie „The Next Web“ verrät.

Emojis und Nacktheit verboten

Facebook hatte diese Woche weitere Verschärfungen bei der Darstellung von Nacktheit und Weiblichkeit angekündigt. Das Melanzani-Emoji, das oft als Synonym für den Penis herhalten musste, und das Pfirsich-Emoji für das Pendant der weiblichen Geschlechtsteile, verschwinden von Facebook und Instagram. Plus: Nackte Brüste oder Hintern dürfen künftig nicht mehr mit Emojis bedeckt werden. Alle Inhalte, die sich um Sex drehen, seien tabu, heißt es.



Für die Porno-Filmemacherin Erica Lust wird es daher noch schwieriger, ihre Existenz auf Facebook zu sichern. „Sicher wird alles, was ich als Pornoregisseurin sage, von einigen als suggestiv interpretiert“, so Lust.

Sie hatte bereits bisher mit einer Art „Schattenverbot“ zu kämpfen, wie sie erzählt.