Instagram reiht Fotos mit nackter Haut höher

Während Facebooks Algorithmen gegen Nacktheit unlängst sogar ein historisches Bild geblockt hat, scheinen jene von Instagram Fotos, auf denen nackte Haut zu sehen ist, zu bevorzugen. Das zumindest geht aus einer neuen Studie des European Data Journalism Network und der Organisation Algorythmwatch hervor.

Grundsätzlich ordnet Instagram seit 2016 Bilder eines Nutzers so an, dass jene ganz oben im Newsfeed erscheinen, worauf er den größten Wert legt. Um zu verstehen, was der Algorithmus tatsächlich bevorzugt, wurden 2.400 Fotos auf der Plattform untersucht.

Relevantes zuerst

26 Testpersonen wurden gebeten, ein Browser-Pugin zu installieren, der Instagram mehrmals am Tag öffnet und vermerkt, welche Postings oben im Newsfeed erscheinen. So wird erkennbar, was die Plattform für jeden Probanden als am meisten relevant kategorisiert. Die Probanden wurden auch gebeten, 37 professionellen Instagram-Nutzern aus 12 Ländern zu folgen. Die nutzen das Portal, um Marken zu bewerben oder neue Business-Kunden zu akquirieren – hauptsächlich in den Bereichen Essen, Reisen, Fitness, Mode und Beauty.