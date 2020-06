Instagram blockiert Postings zu "Black Lives Matter"

Zahlreiche Instagram-Postings mit dem Hashtag #BlackLivesMatter werden vom Portal blockiert. Grund dafür sei laut Instagram eine Anti-Spam-Technologie, die automatisch einschreitet, wenn zu viele Menschen eine bestimmte Phrase verwenden. „Wir haben eine Technologie, die zunehmende Aktivitäten auf Instagram rasch erkennt und uns dabei hilft, Spam entgegenzuwirken“, heißt es seitens des Unternehmens.

Die aktuellen Proteste in den USA hätten zu einem enormen Aufschwung dieses Hashtags geführt. Instagram sei sich aber bewusst, dass sie in diesem Fall falsch zum Einsatz kommt. Daher arbeitet das Portal daran, das Problem schnellstmöglich zu beheben, wie The Independent berichtet.