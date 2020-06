Warum viele Musiker heute schwarz posten

Traumatisierte Künstler

Sängerin Katy Perry kommentiert ein gepostetes schwarzes Bild so: "Ich hoffe, dass der #BlackoutTuesday uns allen (und speziell der Musikindustrie) eine Möglichkeit gibt, das was wir lernen, aufzunehmen und es am Mittwoch und jeden Tag darauf umzusetzen."

Wie das Rolling Stone Magazine berichtet, wurde der Blackout Tuesday von Jamila Thomas von Atlantic Records und ihrer ehemaligen Kollegin Brianna Agyemang initiiert. Bereits am Freitag verbreiteten sie den Hashtag #TheShowMustBePaused, mit dem ebenfalls Solidarität gegen Rassismus bekundet werden soll, und deklarierten den Dienstag zum Aktionstag. "Eure schwarzen Manager, Künstler und Kollegen sind ausgelaugt, traumatisiert, verletzt, verängstigt und wütend", schrieben die beiden Frauen in einer Stellungnahme an Kollegen aus der Musikindustrie.