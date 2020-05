Twitter unterstützt Proteste gegen Rassismus in den USA

Reaktion auf Minnesota

Gegen den in den USA immer noch weit verbreiteten Rassismus beziehen unterdessen auch andere Unternehmen Stellung. Sportartikelhersteller Nike lässt etwa durch einen neuen Werbespot aufhorchen. Die chinesische Regierung ließ es sich unterdessen nicht verkneifen, in einem Beitrag in der Global Times darauf hinzuweisen, dass die USA nun ebenso zu gewaltbereiten Demonstranten in Minnesota halten solle, wie sie es mit jenen in Hongkong gemacht hätten.