Kampf mit Elon Musk: Mark Zuckerberg postet Oben-Ohne-Foto

"Eine ernste Angelegenheit"

Der Meta-CEO posiert nach einer Trainingssession mit den beiden MMA-Legenden Israel Adesanya und Alex Volkanovski. "No fugazi with Mark. This is serious business", schrieb etwa Adesanya zu seinem Posting, was in etwa so viel bedeutet wie "Keine halben Sachen mit Mark. Das ist eine ernste Angelegenheit".

Zuvor hatte auch schon Musk ein Foto gepostet, das ihn nach dem Training mit einem Kampfsportler zeigt. Allerdings war der Twitter-Inhaber mit einem T-Shirt bekleidet.