Elon Musk ist schuld: Bluesky hat jetzt 1 Million aktive Nutzer

Das soziale Netzwerk Bluesky profitierte am meisten von der Ankündigung, dass X kostenpflichtig werden könnte.

Vielen Twitter (X)-Nutzer*innen reichte es endgültig, als Elon Musk diese Woche in einem Gespräch mit dem israelischen Präsidenten erwähnt hatte, dass das Netzwerk bald für alle kostenpflichtig werden könnte. Es sei die einzige Chance, Bots zu verdrängen, sagte er.

➤ Mehr lesen: Für Twitter zahlen: Wieso Elon Musks Argumente hinken

Zahlreicher User*innen flüchten zu Bluesky

Doch natürlich gibt es auch Profiteure solcher Ankündigungen. Dieses Mal ist es ganz klar die Social-Media-Alternative Bluesky. Am Dienstag nach der Ankündigung legten 53.585 Menschen einen Account an, das sind 5 Prozent der gesamten User-Base, die rund 1,13 Millionen Accounts beträgt, berichtet Techcrunch. Die Analyse-Firma Similarweb unterstützt diese Zahlen und fügt noch hinzu: Die täglich aktiven Nutzer*innen mit Android-Smartphone an dem Tag lagen um 20,6 Prozent höher als sonst. Die iPhone-Zahlen sollen ähnlich gewesen sein.

Am 19. September hatte Bluesky über 1 Million täglicher aktiver Nutzer*innen. Die Ankündigung von Musk führte sogar dazu, dass Bluesky kurz die neuen User*innen-Anmeldungen stoppen musste, weil das Netzwerk überlastet war - und das, obwohl man derzeit sowieso nur auf Einladung hin beitreten kann.

Auch in Österreich und Deutschland wuchs die Bluesky-Nutzer*innen-Anzahl nach der Ankündigung Musks rasant. Auf X posteten zahlreiche Menschen, dass sie sich dort einen Account registriert hätten.