5 Dinge, die auf Mastodon besser als auf Twitter sind

So können Beiträge etwa als „ nicht gelistet “ markiert werden. Damit sind sie sichtbar für alle, können aber nicht über die Suchfunktion gefunden werden. Das wird in der Regel angewandt, wenn man Threads anlegt. Das erste Posting wird dann ganz normal auf „öffentlich“ gestellt, während die Antworten im Thread als „nicht gelistet“ markiert werden. Auch verwendet wird die Funktion etwa für Bots , die etwa andauernd bestimmte Tröts veröffentlichen. Auch hier empfiehlt es sich, diese auf "nicht gelistet" zu setzen.

Anders als bei Twitter gibt es keinen speziellen Folder , in dem solche Nachrichten, die nur an einen selbst adressiert sind, gesammelt werden. Sie werden stattdessen im ganz normalen Mastodon-Feed angezeigt. Das soll einmal mehr verdeutlichen, dass Nachrichten hier nicht wirklich vertraulich sind, weil sie von den Server-Administrator*innen mitgelesen werden können.

Außerdem gibt es die Funktion, „ nur erwähnte Profile “. Das bedeutet, dass der Tröt nur für jene Personen sichtbar ist, an die er adressiert ist. Das ist vergleichbar mit einer Twitter-Direktnachricht , die zwischen einzelnen Nutzer*innen ausgetauscht wird. Auf Mastodon wird mit einem @ Zeichen ersichtlich gemacht, wenn sich ein Tröt nur an bestimmte Personen richtet. Hier können mehr als eine Person ausgewählt werden (wie bei Twitter).

Bei Mastodon gibt es die Möglichkeit, dass User*innen ihre Tröts mit einer „ Inhaltswarnung “ versehen. Diese findet man unter " CW " (steht für Content Warning). Das bedeutet in der Praxis, dass diese Nachricht zuerst eingeklappt ausgeliefert wird und nur die Schagwörter, die im Feld „Inhaltswarnung“ eingetragen wurden, für alle sichtbar sind. Andere Nutzer*innen bekommen so die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie eine bestimmte Nachricht lesen wollen, oder nicht.

4. Filter hinzufügen

Neben Inhaltswarnungen haben die User*innen mehr Möglichkeiten, unliebsame Inhalte zu blocken und zwar über den Menüpunkt „Einstellungen“. Dort gibt es den Reiter „Filter“. Hier lassen sich spezielle Filter anlegen von Dingen, die User*innen für eine bestimmte Zeitspanne nicht oder nie angezeigt bekommen wollen.

Je nach Bedürfnis lassen sich dort Wörter oder Formulierungen eintragen. Nutzer*innen können sehr viel frei entscheiden, etwa wie lange Inhalte gefiltert werden sollen, ob sie komplett ausgeblendet werden sollen, oder mit einer Inhaltswarnung versehen werden sollen.

Ein Beispiel: Wer die WM in Katar boykottieren will, kann etwa einen Filter anlegen mit Wörtern, die die WM betreffen. Wer etwa ein bestimmtes TV-Event (wie z.B. nur ein bestimmtes Spiel in der WM), zu dem recht viel getrötet wird, langweilig findet und nichts davon wissen will, kann den Zeitraum recht kurz auswählen (zur Auswahl stehen etwa eine Stunde oder 6 Stunden).

Die Filter dienen, zusätzlich zu Inhaltswarnungen dazu, dass sich User*innen auf Mastodon wohl fühlen können und nicht Inhalten ausgesetzt sind, die sie als belastend empfinden. Während bei den Inhaltswarnungen die User*innen, die die Inhalte absetzen, entscheiden, wovor sie warnen möchten, können User*innen mit dem Filter selbstbestimmt entscheiden, was sie blocken möchten.