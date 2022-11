Bericht: Musks Twitter-Übernahme öffnet Tür für QAnon-Verschwörer

Inzwischen hat sich Musk dazu geäußert. In einem Tweet erklärte er, es gebe weiterhin Inhaltskontrollen. " Hassrede ist diese Woche teilweise unter die Norm gefallen, auch wenn ihr etwas anderes in den Medien lest", schrieb er in einem Tweet .

Gremium soll Regeln austellen

Kurz zuvor hatte Musk getwittert, Aktivist*innen seien schuld daran, dass Twitters Werbeeinnahmen massiv einbrechen. Sie würden Druck auf Werbetreibende ausüben. Er beteuerte gleichzeitig, es habe sich nichts bei der Inhaltskontrolle geändert, vielmehr wollten sie die Meinungsfreiheit in Amerika zerstören, schreibt er. Geht es nach dem neuen Twitter-Besitzer Elon Musk, soll künftig ein Gremium darüber entscheiden, was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht. Auch beim Facebook-Mutterkonzern Meta gibt es ein unabhängiges Expertengremium.

Ganz ohne Regulierung wird es also auch auf Twitter nicht zugehen. So sollen bereit gebannte Accounts auch nicht ohne erneute Prüfung auf der Plattform zugelassen werden, wie Musk am Mittwoch bekannt gab. Der wohl bekannteste gesperrte Account, jener von Ex-US-Präsident Donald Trump, dürfte aber weiterhin leer bleiben. Der 76-Jährige gab vergangene Woche an, dass er seinem eigenen Netzwerk namens “Truth” treu bleiben wolle.