"Besorgniserregende" Fehlfunktion von Atom-U-Boot

Ein britisches Atom-U-Boot geriet in eine Situation, die für die gesamte Crew tödlich hätte enden können.

Die Fehlfunktion an Bord der Vanguard-Klasse sei „besorgniserregend“ gewesen, so eine anonyme Quelle aus dem Verteidigungsbereich. Es habe eine offizielle Untersuchung stattgefunden, die Royal Navy wollte aber keine Details dazu nennen.

Kann der Wassereinbruch durch Abschottung von Decks gestoppt werden und das U-Boot trifft in nicht allzu hoher Tiefe auf Grund, kann die Besatzung so einen Zwischenfall überleben. Allerdings sind Rettungsaktionen in solchen Tiefen nur sehr schwer bis nahezu unmöglich, vor allem dann, wenn nicht der genaue Ort des gesunkenen U-Boots bekannt ist.