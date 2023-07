"Eurofighter der Kampfpanzer": MGCS-Projekt nimmt Fahrt auf

Beim Treffen der französischen und deutschen Verteidigungsminister am Montag wurde beschlossen, MGCS fortzuführen. Für Rüstungs-Expert*innen kam das einigermaßen überraschend . Sie hatten das Projekt bereits als gescheitert angesehen, weil sich Deutschland und Frankreich bisher über wichtige Punkte nicht einig sind.

Daraus soll dann der MGCS in Kooperation geformt werden. Der Plan ist, dass der neue Panzer bereits ab 2035 die deutschen Leopard 2 und französischen Leclerc ablösen wird.

Die beiden Länder dürften jetzt aber zuversichtlich sein, die Probleme aus der Welt schaffen zu können. Bis zum 22. September soll ein Grundladenpapier beider Nationen entstehen, mit den Erwartungen an den neuen Kampfpanzer.

Streit um Hauptgeschütz

Einer der größten Streitpunkte beim MGCS ist das Hauptgeschütz. Deutschland pochte bisher darauf, dass dieses in Deutschland produziert wird, weil man einen Vorsprung an Erfahrung und technologischer Expertise habe. Das sieht Frankreich aber genauso. Generell will Deutschland beim MGCS-Projekt die Führungsrolle bei der Entwicklung.

Möglicherweise bahnt sich eine Einigung an, weil Deutschland und Frankreich bei einem zweiten Rüstungsprojekt ebenfalls zusammenarbeiten. Beim Future Combat Air System soll ein Nachfolger-Jet für den Eurofighter entstehen. Hier hat Frankreich bisher die Führungsrolle, wird aber von Deutschland in vielen Punkten herausgefordert. Denkbar ist, eine Seite beim Panzer-Projekt mehr einlenkt und die andere Seite dafür beim Kampfflieger-Projekt.