Mehr Feuerkraft: 140mm-Kanone für den Leopard-Nachfolger MGCS

Das Main Ground Combat System, kurz MGCS, soll 2040 den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und den französischen Leclerc ablösen. Als Hauptwaffe dient möglicherweise die ASCALON-Kanone des deutsch-französischen Rüstungsunternehmens KNDS. Das Unternehmen führte laut eigenen Angaben vor kurzem eine erfolgreiche Schießkampagne durch.

➤ Mehr lesen: "Eurofighter der Kampfpanzer": MGCS-Projekt nimmt Fahrt auf

Kanone kann ausgetauscht werden

Die Besonderheit an ASCALON (Autoloaded and SCALable Outperforming guN) ist, dass das Rohr der Kanone während des laufenden Betriebs in weniger als einer Stunde ausgetauscht werden kann. So kann das Kaliber etwa innerhalb kürzester Zeit von 120mm auf 140mm erhöht werden. Zum Vergleich: Der deutsche Leopard 2 ist momentan mit einer 120mm-Bordkanone ausgestattet.