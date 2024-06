Russland baut T-72 zu ferngesteuertem FPV-Panzer um

Der Panzer wird gerade in der Ukraine getestet. Er kann aus der Ferne mit einem Headset gesteuert werden.

Kamikaze-Drohnen , die per Headset aus der "Ich-Ansicht" gesteuert werden, sind fixer Bestandteil des Schlachtfelds in der Ukraine. Auch fahrende Drohnen/Roboter sind mittlerweile auf beiden Seiten im Einsatz.

Jetzt will Russland hier offenbar eines draufsetzen. In einem Video ist ein T-72 Kampfpanzer aufgetaucht, der zur die FPV-Steuerung (First Person View) umgebaut wurde. Der Panzer ist dafür mit Kameras ausgestattet, sodass sich das Gefährt mittels Headsets wie eine Drohne fernsteuern lässt.

