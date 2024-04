USA testet autonome Panzer mit leuchtenden grünen Augen

Das fiel auch Gizmodo auf, die darum sogar bei der DARPA nachgefragt haben . Demnach handelt es sich dabei lediglich um Statusleuchten . Daran ist von Außen ersichtlich, in welchem Modus sich das Fahrzeug gerade befindet. Grün bedeutet, es ist im autonom agierenden Modus.

In einem Video der DARPA ist zu sehen, wie das Fahrzeug im Gelände unterwegs ist. Auf der Vorderseite sind zudem 2 leuchtende Linien zu sehen, die als grüne Augen durchgehen könnten.

In diesem Rahmen wurde nun die RACER Heavy Platform (RHP) getestet. Dabei handelt es sich um ein 6 Meter langes und 10,8 metrische Tonnen schweres Gefährt, das autonom unterwegs ist. Davon berichtet die DARPA selbst in einer Presseaussendung .

DARPA , die Forschungsabteilung des US-Militärs, hat eine neue Art von Roboter-Kampffahrzeug getestet. Konkret geht es um das Programm “Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency” - kurz RACER .

Neben dem 10-Tonnen-Fahrzeug gibt es noch ein kleineres, ebenfalls autonom fahrendes Geländefahrzeug, an dem die DARPA bereits seit längerem forscht. Es trägt die Bezeichnung RACER Experiment 4 (E4) und ist lediglich 3,5 Meter lang und wiegt 1,8 Tonnen . Auch von diesem hat die Militär-Forschungseinrichtung nun ein neues Video veröffentlicht, wo zu sehen ist, wie es sich durch das Gelände navigiert.

In dem Video gibt es auch Einblicke, wie das autonome Fahrzeug seine Umgebung wahrnimmt. Auch sind Aufnahmen der Kamera am RHP zu sehen.

➤ Mehr lesen: Ukraines Kamikaze-Drohnen greifen jetzt selbstständig Panzer an

„Mit 2 völlig unterschiedlichen Fahrzeugtypen kommen wir dem Ziel von RACER näher, plattformunabhängige Autonomie in komplexen Offroad-Umgebungen zu erreichen” wird Stuart Young, RACER-Programmmanager in der Aussendung zitiert. Demnach seien die Bedingungen in solchen Gegebenheiten viel unvorhersehbarer, als etwa auf Straßen.

Technologieträger

Die RACER-Gefährte werden in dieser Art und Weise jedenfalls auch künftig nicht im Gefecht zu finden sein. Einzelne Technologien aus ihnen dürften künftig aber durchaus in anderem Kriegsgerät zum Einsatz kommen.