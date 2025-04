Huawei Enterprise Roadshow 2025: Im Dialog zu den besten Lösungen

04.04.2025

Huawei ist wieder auf Achse: Zwischen März und September tourt der mobile Messetruck des Technologieunternehmens durch 26 Städte in 14 Ländern. Shane Zhang, Head of Enterprise Business von Huawei Austria, erklärt, welche Lösungen in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen und welchen Mehrwert die Roadshow bietet.

Was ist das Hauptziel der Huawei Enterprise Roadshow 2025?



Shane Zhang: Unser Ziel auf der Roadshow ist es, direkt mit unseren Partnern, Geschäftskunden und Besuchern in ganz Europa in Kontakt zu treten – in allen Regionen und Städten, in denen wir Halt machen. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen, unsere neuesten Technologien vorstellen, aber auch diskutieren und ihr Feedback einholen.



Welche Produkt-Highlights bietet die diesjährige Roadshow? In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf zwei Produktkategorien: Einerseits Netzwerke einschließlich Datenkommunikation, andererseits Speicherlösungen. Bei der Datenkommunikation liegt unser Schwerpunkt auf Wi-Fi 7 und der Konvergenz von IoT mit Wi-Fi 7. Außerdem legen wir großen Wert auf die Verwaltung von Netzwerkgeräten mit künstlicher Intelligenz. Im Speicherbereich stellen wir die neue KI-basierte OceanStor A800-Serie vor. Des Weiteren präsentieren wir eine neue Serie von Glasfasergeräte, die Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gigabit pro Sekunde erreichen und so die Netzwerk- und Speicherleistung optimieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Konvergenz zwischen traditioneller Netzwerktechnologie und Glasfasertechnik. So stellen wir auf der Roadshow auch Lösungen vor, die Netzwerkarchitekturen modernisieren und vereinfachen.#

Welche Lösungen sind für Gäste und Besucher besonders interessant?



Ich glaube, die Besucher werden besonders von unseren Glasfaserlösungen im Netzwerkbereich begeistert sein. Dazu gehören zum Beispiel Switches, die aufgrund ihrer langen Lebensdauer und hohen Belastbarkeit ideal für KI-basierte Anwendungen sind. Aber auch im Gesundheits- und Bildungsbereich haben wir unsere Anwendungen deutlich weiterentwickelt. Hier können wir mit unseren Speicher- und Informationssystemen schon heute Wissenschaft und Forschung entscheidend unterstützen und zum Beispiel in der medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagenforschung einen wichtigen technologischen Beitrag leisten.



Welche konkreten Anwendungsfälle gibt es auf der Roadshow zu sehen und wie treiben diese den digitalen Wandel in Europa voran? Ein konkretes Beispiel, das wir zeigen, betrifft den Einzelhandel: Dort besteht vielerorts ein großer Bedarf an einer besseren Integration von WLAN- und IoT-Netzwerken, etwa beim Management digitaler Preisschilder. Viele Händler müssen IoT- und WLAN-Netzwerke parallel nutzen, um Preisschilder anzupassen. Für Unternehmen mit Hunderten von Filialen birgt dieses Zusammenspiel verschiedener Netzwerke jedoch ein großes Fehlerpotenzial. Wir zeigen, wie es besser geht: Mit den modernen IoT-fähigen Wi-Fi 7-Switches von Huawei können Einzelhändler ihre Netzwerke konsolidieren, vereinfachen und die Automatisierung vorantreiben. Ein anderer Anwendungsfall betrifft den medizinischen Bereich. Dort können wir die digitale Patientenüberwachung unterstützen und über das WLAN-Campusnetz des Krankenhauses verwalten. Und in der Forschung sind wir der Hersteller mit der höchsten Datenübertragungskapazität für High-Performance-Computing-Lösungen, wie etwa Hochleistungscomputer, die in der Forschung eingesetzt werden.