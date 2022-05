Zweite riesige Antonow An-225 könnte doch fertiggestellt werden

Das zerstörte Frachtflugzeug könnte nicht mehr repariert werden, so der Antonow-Chefpilot. Er denkt eher an die Fertigstellung des zweiten Modells.

Das größte Frachtflugzeug der Welt, die sechsstrahlige Antonow An-225 , wurde bekanntlich im Russland-Ukraine-Konflikt zerstört. Auf Bildern und Videos ist ein stark in Mitleidenschaft gezogenes Wrack der Mrija , so der Beiname des Flugzeugs, zu sehen.

Chefpilot will zweites Mrija-Modell fertigstellen

Nun hat sich auch der Chefpilot des Luftfahrtunternehmens Antonow, Dmytro Antonow (die Namensgleichheit ist tatsächlich Zufall) zum Wiederaufbau der Mrija beziehungsweise über die Fertigstellung des zweiten Modells geäußert.

In einem Interview mit "Voice of America" stimmt Antonow anderen Luftfahrt-Expert*innen zu und glaubt ebenso nicht daran, dass die stark beschädigte Mrija wieder aufgebaut werden kann. Die Zerstörungen am Flugzeug seien einfach zu stark.