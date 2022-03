Antonow An-225 liegt in Trümmern: Neue Bilder bestätigen Zerstörung

Der weltgrößte Frachtflieger, der sich am Hostomel Flughafen nördlich von Kiew befindet, ist nur noch ein Trümmerhaufen.

Die Geschichte des aktuell größten Frachtflugzeuges der Welt beginnt in der ehemaligen Sowjetunion. Ende der 1980-Jahre wurde die Antonow konzipiert, um sperrige Teile für das russische Weltraumprogramm zu transportieren - darunter die Space-Shuttle-Alternative Buran, die allerdings nie zum bemannten Einsatz kam.

Ihren Jungfernflug führte die Mrija am 21. Dezember 1988 durch. In den darauffolgenden Jahren war sie Stargast von Flugzeugshows in Paris und bei der berühmten Farnborough Air Show.

Nachdem die Sowjetunion zusammenbrach und das Buran-Programm eingestellt wurde, kam auch für die Mrija eine ruhige Phase. 1994 wurde sie in einem Hangar abgestellt. Für mehrere Jahre geriet sie fast in Vergessenheit. Teilweise wurden Teile von ihr als Ersatzteile für die kleinere An-124 genutzt.

Mehr über die legendäre An-225 lest ihr hier.