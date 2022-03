Nach Angriff auf Flughafen: Satellitenbild zeigt Teil von Antonow An-225

Positives Signal

Demnach dürfte der Flieger zumindest nicht direkt dort stehen, wo der Hangar am schwersten beschädigt wurde. Auch deutet die Position des Hecks darauf hin, dass das Fahrwerk (das Flugzeug hat insgesamt 32 Räder) vorerst zumindest unbeschädigt geblieben ist und die Maschine nicht auf den Boden gesackt ist.

Das alles sind zur Stunde freilich nur Spekulationen. Antonow selbst erklärte zuletzt mehrfach, dass man nichts zum genauen Zustand der An-225 sagen könne, solange man die Maschine nicht inspiziert habe. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Schicksal des größten Frachtfliegers der Welt also noch weitestgehend offen.

Was den Flieger so legendär macht lest ihr hier. Oder ihr schaut euch folgendes Video an: