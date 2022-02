Riesige Antonow An-225 bei Angriff zerstört: "Wir bauen eine neue"

Gleichzeitig kündigte man an, das die Zerstörung nicht hinnehmen zu wollen. “Wir bauen eine neue”, sagte Selenskyj bei der Pressekonferenz gegen Ende dieses Videos.

Das in der Ukraine stationiere größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonow An-225 Mrija , wurde laut Angaben der ukrainischen Regierung zerstört. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz mit. Auch auf dem offiziellen Twitter-Account der Ukraine wurde die Zerstörung bekannt gegeben.

Die Mrija war auf dem Antonow-Werksflughafen Hostomel von Antonow Airlines nahe der Hauptstadt Kiew stationiert, der gleichzeitig als Militärflughafen dient. Für die russische Armee handelt es sich hierbei um ein strategisch wichtiges Ziel, weil die lange Start- und Landebahn für militärische Transportflugzeuge genutzt werden kann. Der Flughafen war bereits seit mehreren Tagen umkämpft, bei einem der Gefechte dürfte der Hangar der An-225 in Brand geraten sein.

Auf den Kosten wolle man jedoch auch nicht sitzen bleiben: “Unser Ziel ist es, dass die Kosten von der Russischen Föderation übernommen werden, die dem ukrainischen Luftfahrtsektor absichtlichen Schaden zugefügt hat”, so Ukroboronprom.

Nach dem Sieg wolle man auch eine zweite Mrija fertigstellen, die bereits seit Jahren in einem “sicheren Ort” wartet. Spekulationen über eine zweite An-225 gibt es bereits seit längerem. Ein unfertiger Rumpf steht bereits seit Jahren auf dem Antonow-Gelände.

"Nachfrage vorhanden"

In den vergangenen Jahren führte der Flieger kommerzielle Transportflüge durch, für die jede andere Maschine zu klein wäre. Der österreichische Luftfahrtexperte Kurt Hofmann hält es durchaus für realistisch, dass man den Riesen-Flieger wieder in Betrieb nehmen möchte. "Die Nachfrage ist definitiv da, weil es eine Nische abdeckt", sagt er auf Anfrage der futurezone. Noch wichtiger schätzt er aber die symbolische Bedeutung der Mrija ein: "Diese Flugzeug ist ein nationales Symbol der Ukraine".

Hofmann erinnert sich auch an einen Besuch in dem Riesen-Flieger. "Es kommt einem vor, als wäre man auf einem Schiff", so der Luftfahrtexperte. "Es riecht nach Schmieröl, es gibt Schlafkojen für die Besatzung und eine Küche für deren Verpflegung."