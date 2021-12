Video: Riesige Antonow An-225 hebt in Linz ab

Zum 2. Mal in diesem Jahr stattete das größte Frachtflugzeug der Welt dem Linzer Flughafen einen Besuch ab.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist das sechsstrahlige Frachtflugzeug in Linz gelandet. Bereits zum 2. Mal in diesem Jahr hat die riesige Antonow An-225 medizinische Güter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nach Österreich geliefert.

Gut 14 Stunden nach der Landung hob das gigantische Einzelstück wieder ab und setzte seine Reise in Richtung Istanbul fort. Den Start der Antonow verfolgten zahlreiche Schaulustige am Rande der Startbahn. Videos und Fotos davon wurden in den sozialen Netzwerken geteilt.