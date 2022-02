Erneut Zerstörung von Riesenflieger Antonow An-225 gemeldet

Ein Hangar, in dem das einzigartige ukrainische Transportflugzeug stehen soll, steht angeblich in Flammen.

Auf den Flughafen von Hostomel, einem Vorort von Kiew, hat es angeblich einen Angriff gegeben und ein Hangar steht in Flammen. Laut Personen in der "Open Source Intelligence"-Szene (OSINT) ist in genau diesem Hangar die Antonow An-225 Mrija abgestellt, das größte Transportflugzeug der Welt. Offiziell bestätigt ist die Zerstörung des Riesenfliegers aber nicht.