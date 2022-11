Fliegen ohne Turbulenzen: Neue Technologie wird marktreif

Wer das Zehnfinger-System lernt, sieht beim Schreiben irgendwann nicht mehr auf die Tastatur. Doch nicht nur Menschen, sondern auch Materialien können Verhaltensweisen erlernen und eine Art „Muskelgedächtnis“ entwickeln. Ein solches wurde von einem Forschungsteam der University of California in Los Angeles erzeugt.

Laut dem Wissenschafter Jonathan Hopkins wurden für das smarte Material die gleichen grundlegenden Prinzipien eingesetzt, die auch bei maschinellem Lernen genutzt werden. Das sogenannte „mechanische neuronale Netzwerk“ besteht aus einzelnen Stiften, die ihre Form und ihr Verhalten als Reaktion auf äußere Einwirkungen in Echtzeit anpassen. Sie sind in einem dreieckigen Gittermuster ausgerichtet – jeder einzelne Stift besitzt wiederum eine Schwingspule, ein Dehnungsmesstreifen sowie Gelenke.

Länge verändern

Die Schwingspule begünstigt eine Kompression oder Expansion des Materials bei äußerer Krafteinwirkung auf den Stift. Die Gelenke fungieren als flexible Verbindungen zwischen den beweglichen Trägern und ermöglichen es, dass die Länge der Stifte verlängert oder verkürzt werden und mit den anderen Stiften in der Gesamtstruktur interagieren. Auf diese Weise passen sie sich an sich laufend ändernde Bedingungen an.

Ein Optimierungsalgorithmus ist schließlich dafür zuständig, das Lernverhalten des Materials zu steuern. Dafür erfasst jeder Dehnungsmessstreifen die Bewegungsdaten eines jeden einzelnen Stifts. Wird das Material beispielsweise für den Bau von Flugzeugflügeln verwendet, können diese je nach Windmuster ihre Form während des Fluges verändern. Damit kann die Effizienz und Manövrierfähigkeit einer Flugmaschine verbessert werden.

Schutz bei Erdbeben

Wird das adaptive Material hingegen in Gebäudestrukturen eingebaut, könnte es die Steifigkeit in bestimmten Bereichen anpassen. Das könnte etwa bei Erdbeben oder anderen Katastrophen von Vorteil sein, um so die Gesamtstabilität der Bauten aufrechtzuerhalten.