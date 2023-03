Lufthansa-Passagiere sollten nach Turbulenzen alle Fotos löschen

Die Cockpit-Crew von Flug LH469 hat sich anschließend dazu entschieden, in Washington einen außerplanmäßigen Stopp einzulegen. Zuvor sorgte aber das Kabinenpersonal mit einer ungewöhnlichen Durchsage für Aufsehen.

Vor einigen Tagen ist eine Lufthansa-Maschine in besonders schwere Turbulenzen geraten. 7 Personen wurden dabei verletzt, auch die Kabine des Airbus A330-300 wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Ungewöhnliche Aufforderung an Fluggäste

Mit "Bitte löschen Sie all ihre Fotos und Videos" richtete sich das Lufthansa-Personal an die Passagiere. Das berichtet Business Insider und beruft sich dabei auf Personen, die an Bord der Maschine waren.

Wegen der ungewöhnlichen Durchsage seien die Fluggäste ziemlich irritiert gewesen, wird eine Passagierin in dem Bericht zitiert. Einige Minuten später folgte dieselbe Aufforderung erneut. Diesmal wurde die Anweisung zum Löschen der Aufnahmen mit dem Schutz der Privatsphäre begründet.