Starship im Flug explodiert: Jetzt erklärt Musk, wieso es passiert ist

Mitte November ist mit dem SpaceX Starship die weltweit größte Rakete zum zweiten Mal geflogen. Den Erdorbit konnte man bei dem Test allerdings nicht erreichen. Nach ungefähr 8 Flugminuten in einer Höhe von rund 150 Kilometer und bei einer Geschwindigkeit von rund 24.000 km/h wurde eine Fehlfunktion erkannt. In der Folge ist die Rakete explodiert.

Nun erklärte SpaceX-Chef Elon Musk im Rahmen einer Veranstaltung am Starbase-Gelände, was der Grund für die Fehlfunktion war. Demnach war die schwerste Rakete der Welt zu leicht, um den Orbit zu erreichen.

“Flug 2 hat es tatsächlich fast in den Orbit geschafft”, so Musk: “Ironischerweise hätte es funktioniert, wenn wir Nutzlast an Bord gehabt hätten.” So habe man Flüssigsauerstoff an Bord gehabt, der abgelassen wurde. Jener führte zur Explosion. Die entsprechende Stelle im Video, wo Musk den Vorgang erklärt, befindet sich etwa ab Minute 49.