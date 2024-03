So könnt ihr heute den Starship-Launch im Livestream verfolgen

Der 3. Testflug des weltgrößten Raketensystems soll am heutigen Donnerstag über die Bühne gehen.

Verläuft alles nach Plan, dann startet SpaceX um 13 Uhr mit dem Countdown, der insgesamt rund 75 Minuten dauert . In dieser Zeit werden der Super Heavy Booster und die obere Stufe betankt und alle Systeme auf "Go" geschalten. Das bedeutet, dass die 120 Meter hohe Rakete frühestens um kurz nach 14 Uhr abheben wird.

Die Freigabe der Behörden ist da und das weltgrößte Raketensystem befindet sich auf der Startrampe. Der 3. Starship-Testflug steht unmittelbar bevor. Am heutigen Donnerstag um 13 Uhr (MEZ) öffnet sich ein Zeitfenster für den Launch , dann könnte es bereits losgehen.

In dem folgenden YouTube-Livestream wird der Starship-Launch jedenfalls übertragen. Mit einem Klick auf das Glocken-Symbol kann man die Benachrichtigung aktivieren , dann erhält man zeitgerecht eine Erinnerung, wenn die Live-Übertragung startet.

Dann sei " Excitement guaranteed ", schreibt SpaceX auf seiner Website - also "Spannung garantiert". Eine Liveübertragung des Testflugs wird es auf dem SpaceX-Account auf X (Twitter) geben sowie auf der Website des Unternehmens. Ob der Launch auch in einem offiziellen Livestream auf Youtube zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Erstmals soll das Zünden der Triebwerke im All getestet werden. Damit dies erprobt werden kann, wird SpaceX das Starship auf eine neue Flugbahn schicken, die im Indischen Ozean enden wird. Geplant ist, dass das Starship ungefähr 65 Minuten lang unterwegs ist.

Der Booster wird daraufhin zur Erdoberfläche zurückkehren und soll senkrecht im Wasser landen . Das Starship soll währenddessen weiter in den Orbit fliegen und dort einige Experimente durchführen.

So soll der Testflug ablaufen

So soll der 3. Testflug der Starship-Rakete ablaufen

Aussetzen von Satelliten

Außerdem will SpaceX die Ladeluke des Starship testen. Dabei soll die Luke zum Frachtraum erstmals im Orbit geöffnet und wieder geschlossen werden. Auf diese Weise soll das Aussetzen von Satelliten getestet werden.

Das Weltraumunternehmen will nämlich das Starship-System so schnell wie möglich für den Transport von Starlink-Satelliten heranzuziehen. Durch die deutlich höhere Nutzlast im Vergleich zu den Falcon-9-Raketen könnte man nämlich wesentlich mehr Satelliten auf einmal ins All befördern.

Enorme Nutzlast

Ein wiederverwendbares Starship-System soll eine Transportkapazität zwischen 100 und 150 Tonnen für die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) aufweisen. Verzichtet man auf die Wiederverwendung der Rakete, sollen sogar 250 Tonnen möglich sein. Das ist mehr als 10-fache einer Falcon-9-Rakete, die eine LEO-Nutzlast von 22,8 Tonnen hat.