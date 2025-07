Erste Exemplare eines “günstigen” Tesla-Modells wurden gebaut

Der Marktstart hätte in der - bereits vergangenen - ersten Hälfte des Jahres sein sollen. Nun zeigen die gestern veröffentlichten Finanzergebnisse des 2. Quartals 2025 , dass zumindest " erste Exemplare " eines "erschwinglicheren Modells" produziert wurden.

"Wir bauen unser Fahrzeugangebot weiter aus und haben im Juni die ersten Exemplare eines erschwinglicheren Modells gebaut, dessen Serienproduktion für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant ist", heißt es in dem Bericht. Die Pläne vom Vorjahr, die Serienproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu starten, wurden über Bord geworfen.

25.000-Dollar-Tesla wurde begraben

Es herrscht allgemeine Verwirrung, wenn es um günstige Teslas geht. Erst Anfang vergangenen Jahres wurden Berichte öffentlich, dass die Pläne eines 25.000-Dollar-Teslas eingestellt worden seien. Das Fahrzeug hätte auf einer neuen Plattform basieren sollen, die nun für das "Cybercab"-Robotaxi verwendet wird.

Elon Musk dementierte das - allerdings fälschlicherweise. Die Pläne wurden tatsächlich eingestellt und stattdessen sollten günstigere Modelle auf Basis des Model 3 und Model Y gebaut werden. Das Unternehmen hat nämlich mit Nachfrageproblemen zu kämpfen, weshalb die Produktionslinien der Modelle nicht ausgelastet sind.

Prototyp gesichtet

In den vergangenen Wochen wurde in der Nähe der Tesla-Fabrik in Kalifornien ein getarnter Tesla-Prototyp gesichtet, der sehr große Ähnlichkeiten mit dem Model Y aufweist. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine abgespeckte Variante mit weniger Funktionen und billigeren Materialien handeln. Möglicherweise ist es auch etwas kleiner als das Model Y.