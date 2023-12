Elon Musk: Herstellung des 25.000-Dollar-Tesla wird "revolutionär"

Seit Jahren ist ein günstiges Tesla-Modell im Gespräch. 2021 war die Rede davon, das Fahrzeug in China zu produzieren, Anfang November kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, es werde in Deutschland gebaut. Nun ist die Situation wieder anders.

In einem Interview mit dem YouTube-Channel Munro Live äußerte sich Musk erneut zum günstigeren Tesla. Ab Minute 31:19 sagt er: "Wir arbeiten an einem preisgünstigen Elektroauto, das in großen Stückzahlen hergestellt wird."