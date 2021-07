Tesla "Model 2" für 21.000 Euro soll 2023 auf den Markt kommen

Der kleine Tesla wird in der Gigafactory in Shanghai designt und soll weltweit verkauft werden.

Tesla will 2023 sein neues kleines Elektroauto auf den Markt bringen. Das berichtet das britische Automagazin Autocar . Das neue Modell wird im Research & Development Zentrum in der Gigafactory Shanghai designt und wird dort auch vom Band laufen. Das hatte Chinas Tesla-Präsident Tom Zhu Anfang des Jahres in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua angekündigt ( futurezone berichtete ).

Denn viel ist über das kleine Modell noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll es mindestens über eine 50-kWh-Batterie verfügen. Auch ein Preis von 25.000 Dollar (21.065 Euro) ist im Gespräch, was deutlich günstiger wäre als das Model 3, das derzeit 46.100 Euro in der Standardausführung kostet.

Günstiger Akku mit mehr Reichweite

Der Preissturz soll durch die neue Batterietechnologie ermöglicht werden. Sie kommen bereits im chinesischen Model 3 zum Einsatz, wo die Kosten um mehrere Tausend Euro gedrückt werden konnten (futurezone berichtete). Gleichzeitig schafft der Akku eine 16 Prozent höherer Reichweite. Das günstige Modell soll mit E-Autos wie dem VW ID.3, dem Nissan Leaf und dem Kia Niro in Konkurrenz treten.

Was allerdings bestätigt wurde, ist der weltweite Verkauf. In der Gigafactory in Shanghai werden derzeit das Model 3 und in Zukunft auch das Model Y hergestellt. Langfristig sollen dort 500.000 Fahrzeuge jährlich produziert werden. Autocar vermutet, dass der neue Kompaktwagen erst dann in die Massenproduktion gehen wird, wenn auch die Gigafabrik im deutschen Brandenburg ihren Betrieb aufnimmt.