25.000 Dollar günstiger Tesla soll in Deutschland gebaut werden

Elon Musk hat bei einem Besuch in der Gigafactory in Grünheide eine Ankündigung gemacht, die mit Vorsicht zu genießen ist.

Vor über einem Jahr hat Tesla Gerüchte bestätigt, wonach das Unternehmen an einem Elektroauto arbeitet, das wesentlich günstiger als bisherige Modelle angeboten werden soll. An dem kolportierten 25.000-Dollar-Tesla werde intensiv getüftelt, hieß es damals. Nun hat Firmenchef Elon Musk bei einem Besuch in der Gigafactory Berlin im deutschen Grünheide eine Bemerkung fallen gelassen, die viele aufhorchen lässt.

Nachricht wieder zurückgezogen

Wie Teslarati berichtet, sagte Musk am vergangenen Freitag, das 25.000-Dollar-Elektroauto von Tesla werde in Deutschland gebaut werden. Die Nachricht wurde von einer Zuhöhrer*in sofort auf X verbreitet, später aber wieder gelöscht. Laut Golem könne man die Ankündigung nur mit Vorsicht genießen.