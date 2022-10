Elon Musk bestätigt: Kleiner Billig-Tesla für 25.000 Dollar kommt

Die Elektroautos von Tesla sind nur für jene Menschen zu haben, die das nötige Kleingeld aufbringen können. Bei mindestens 50.000 Dollar in den USA beziehungsweise 56.000 Euro in Österreich für ein Model 3 steigen die allermeisten Autofahrer*innen aus.

Das soll sich in Zukunft aber ändern: Tesla-Chef Elon Musk hat nämlich bestätigt, dass der US-Autobauer an einem deutlich kleineren und wesentlich günstigeren Tesla-Elektroauto arbeitet. Die Entwicklung dafür laufe auf Hochtouren, so Musk in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 3. Quartals 2022.