Die YouTuber von Warped Perception wollten mit ihrem Tesla Model S einen Roadtrip machen, der über 2.500 Kilometer lang ist. Um den Wagen dabei nicht an Ladesäulen aufladen zu müssen, ließen sie sich etwas Ungewöhnliches einfallen. Sie bauten einen Einzylinder-Benzin-Generator für den Wagen, der Strom für den Elektromotor erzeugt.

Wie in dem vor kurzem veröffentlichten Video zu sehen ist, wurde der Generator in einer nach obenen offenen Box auf der hinteren Ladefläche des Wagens platziert. Ähnlich wie bei einem Hybridfahrzeug wurde er an die Steuerung angeschlossen. Das Kraftstoffsystem wurde im vorderen Kofferraum des Tesla platziert.