Chinas neue Drohnen werfen 6 Bomben gleichzeitig ab, greifen im Schwarm an

Bei einer Vorführung des chinesischen Rüstungskonzerns NORINCO wurde eine ganze Reihe an neuen Drohnen gezeigt.

Sie können auch koordiniert in Schwärmen eingesetzt werden, um größere Zielgebiete mit einem Bombenteppich einzudecken. In dem Demonstrationsvideo ist sie ab Minute 3:55 zu sehen.

Die Black Bee getaufte Drohne wird in dem Video als "Luft-Allrounder auf dem Schlachtfeld" beschrieben. Die Drohne verfügt über Koaxialrotoren , also 2 sich gegenläufig drehende Rotoren, und wird vom Boden aus gesteuert.

Reihe von Drohnen vorgestellt

In dem Demonstrationsvideo sieht man mehrere Black Bees auf dem Norinco-Testgelände abheben und ihre Granaten auf vorher festgelegte Ziele abwerfen. Als Abwurfvorrichtungen verfügen die Drohnen jeweils 2 Halterungsstangen, die seitlich am Drohnenkörper befestigt sind. Jede dieser Stangen kann bis zu 3 herkömmliche Handgranaten oder kleine Bomben aufnehmen. Unterhalb des Drohnenkörpers ist eine Kugel zu sehen, in der Kameras und möglicherweise andere Sensoren untergebracht sind.