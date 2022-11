Riesenrakete Falcon Heavy zu Geheimmission aufgebrochen

Zum ersten Mal seit 2019 hat SpaceX seine Trägerrakete wieder gestartet. An Bord soll sich ein Militärsatellit befinden.

Im Auftrag der US-amerikanischen Spaceforce startete das private Raumfahrtunternehmen SpaceX am Dienstag seine unbemannte Falcon-Heavy-Rakete ins All. Die beiden Booster der Rakete landeten vor kurzem wieder sicher auf der Erde, während die Hauptstufe planmäßig ins Meer stürzte. Was genau der Koloss transportiert, ist geheim.

Unbekannte Nutzlast

Angeblich sollen sich mehrere Instrumente an Bord befinden, darunter ein Mikrosatellit namens TETRA-1, gebaut von einer Tochtergesellschaft des Flugzeugfabrikanten Boeing.

Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Sonde "Taktiken, Techniken und Verfahren in der und um die geosynchrone Erdumlaufbahn" testen soll, um die "künftigen Bedürfnisse der Weltraumkriegsführung" zu erfüllen. Genauere Einzelheiten verrät die Behörde nicht.