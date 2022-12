Unglaubliche Bilder: Pilot filmt Falcon-9-Rakete aus dem Cockpit

Genauer gesagt, hat er jenen Moment festgehalten, wo sich der Booster vom Rest der Rakete trennt . Die startende Falcon 9 verursachte eine leuchtende Formation am Himmel, die als "Space Jellyfish" bezeichnet wird. Damit eine solche Weltraumqualle zu sehen ist, müssen einige Faktoren zusammenspielen.

Am 11. Dezember ist eine Falcon-9-Rakete vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral ins Weltall gestartet. Zur selben Zeit ist in Sichtweite ein Flugzeug vorbeigeflogen. Der Pilot der Maschine hat den Raketenstart aus dem Cockpit gefilmt und auf Instagram veröffentlicht.

Im folgenden Video ist ebenso ein Space Jellyfish zu sehen, der im Mai 2022 am Himmel beobachtet werden konnte.

Eine Kombination aus physikalischen Kräften und perfektem Timing sei dafür notwendig, erklärte ein Professor der University of Texas at San Antonio vor einigen Monaten auf Twitter. Der Leuchtkörper besteht aus nichts anderem als die Abgase der Rakete .

Die bauchige Form dieses Körpers ist auf die Druckunterschiede zwischen der Atmosphäre und den Treibstofftanks der Rakete zurückzuführen. Abgase, die aus der Turbine strömen, stehen unter enormen Druck, der deutlich höher ist, als der Luftdruck in der Atmosphäre. Um auf denselben Druck der Umgebung zu kommen, expandieren die Abgase und dehnen sich blitzschnell aus.

Die Leuchtkraft der Qualle

Die Leuchtkraft der Weltraumqualle hängt rein vom Timing ab. Der Start der Falcon-9-Rakete ging in den frühen Morgenstunden über die Bühne. Zu der Zeit, als der "Space Jellyfish" am Himmel auftauchte, war es auf der Erdoberfläche noch dunkel. Die Rakete flog aber in der passenden Höhe, sodass sie und ihre Abgase bereits von den Sonnenstrahlen erleuchtet wurde.