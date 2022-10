Drohnenschiff filmt “Weltraum-Qualle” bei SpaceX-Raketenstart

Bei einem Raketenstart der Falcon-9-Rakete vergangenen Samstag fünf Minuten nach dem Sonnenuntergang kam es zu einem seltenen Phänomen, bei dem alle Faktoren zusammenpassen müssen, um es sichtbar zu machen: die „Weltraum-Qualle“. Diese kommt dann zustande, wenn physikalische Kräfte und perfektes Timing zusammenkommen.

Besondere Lichtverhältnisse notwendig

Am Samstag hob die Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS) ab, als gerade die Sonne unterging. Die Rakete bewegte sich ostwärts, also in Richtung Dunkelheit, aber dadurch, dass sie an Höhe gewonnen hat, war sie bald direkt hinter der Sonne. Durch den Dimmeffekt am Himmel kam es dann zu dem seltenen Phänomen, bei dem das Raumschiff wie eine Qualle aussieht.

Das seltene Phänomen war gut hundert Meilen (rund 160 km) weit in jeder Himmelsrichtung zu sehen und wurde daher mehrfach gefilmt, unter anderem von einem Drohnenschiff, wie Chris Bergin auf Twitter postete.