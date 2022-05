Faszinierendes Lichtspektakel am Nachthimmel sorgt für Aufsehen

Anfang Mai wurde der Nachthimmel im Südosten der USA durch ein faszinierendes Spektakel erleuchtet. Die leuchtende Formation am Himmel sorgte für Aufsehen und warf die Frage auf, was da gerade über den Horizont geflogen ist.

Ein UFO war es nicht, ebenso wenig ein Meteorit, der auf die Erde stürzt und in der Atmosphäre verglüht. Vielmehr handelte es sich um eine Falcon-9-Rakete, die vom Kennedy Space Center in Florida aus in den Weltraum gestartet ist.