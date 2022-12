Passagier filmt SpaceX-Raketenstart aus Flugzeug

Eine Passagiermaschine flog in der Nähe des Weltraumbahnhofs vorbei - exakt in dem Moment, als die Rakete startete.

Am 26. November ist eine Falcon-9-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida gestartet. Exakt zur selben Zeit ist ein United-Airlines-Flug in der Nähe des Weltraumbahnhofs vorbeigeflogen.

An Bord der Boeing 737 befand sich der NBC-Fotojournalist Nick Leimbach. Er hat mit seiner Kamera den Raketenstart aus einer Höhe von rund 9.100 Meter festgehalten.

"Eines der coolsten Dinge, die ich je gesehen habe", schrieb Leimbach in einem Tweet. In dem Posting veröffentlichte der Flugzeug-Passagier auch ein Video von dem Raketenstart.