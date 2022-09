Spannendes Foto zeigt Raketen-Start aus der Perspektive der ISS

Astronaut*innen an Bord der internationalen Raumstation ISS konnten die Reise ihrer neuesten Crew-Mitglieder am 21. September live mitverfolgen . Auf Twitter teilte die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti 2 Bilder aus ihrer Perspektive.

Durch die 3 Neuankömmlinge wächst die Zahl der ISS-Crewmitglieder auf 10 an. Geleitet wird die “Expedition 67” vom Russen Oleg Artemyev - jedoch nicht mehr lange. Artemyev wird die Leitung der ISS kommende Woche an Cristoforetti abgeben, bevor er und seine Crewmitglieder auf die Erde zurückkehren.

Europäerin führt erstmals Mission

Die folgende “Expedition 68” ist damit erste Mission, die von einer europäischen Frau geleitet wird. In wenigen Wochen soll dafür auch Nachschub an Astronaut*innen auf der ISS eintreffen. Am 3. Oktober werden 2 NASA-Astronaut*innen, ein Raumfahrer aus Japan und eine russische Kosmonautin erwartet.