ESA-Astronautin wird erste europäische ISS-Kommandantin

Die italienische ESA-Astronautin Samanta Cristoforetti wird die erste Frau sein, die die internationale Raumstation ISS leitet. Vor ihr waren die ESA-Astronauten Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano und Thomas Pesquet am Kommando, sie wird die 5. Kommandant*in. „Ich fühle mich durch meine Ernennung zur Kommandantin geehrt", sagt Cristoforetti, "und freue mich darauf, die Erfahrungen, die ich im Weltraum und auf der Erde gesammelt habe, zu nutzen, um ein sehr kompetentes Team im Orbit zu leiten.“

Cristoforetti hat Maschinenbau und Aeronautik studiert und ist ausgebildete Kampfflugzeug-Pilotin der italienischen Luftstreitkräfte. Seit 2009 wurde sie am European Astronaut Centre (EAC) der ESA in Köln zur Astronautin ausgebildet. Cristoforetti startete im November 2014 vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS und war insgesamt 199 Tage und 17 Stunden im Weltall. Am 7. Juni 2015 löste sie mit ihrem 195. Missionstag die US-Amerikanerin Sunita Williams als Rekordhalterin für Langzeitflüge von Frauen im Weltall ab. Die Landung erfolgte am 11. Juni 2015.