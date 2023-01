Spektakuläres Video zeigt Falcon-9-Flug zum Orbit und zurück

Der erste SpaceX-Raketenstart in diesem Jahr markierte gleichzeitig die insgesamt 200. Mission für das Weltraumunternehmen von Elon Musk. Mehrere kleine Satelliten hat die Falcon-9-Rakete am 3. Jänner 2023 in den Orbit gebracht.

Das Jubiläum feiert SpaceX mit einem spektakulären Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde. Es zeigt den Flug des Falcon-9-Booster vom Start in den Orbit bis zur erfolgreichen Senkrechtlandung.